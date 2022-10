Les iPad Pro M2 annoncés dans les prochains jours ?

Apple devrait annoncer sa gamme d'iPad Pro avec puce M2 dans les tous prochains jours, selon les sources du bien renseigné Mark Gurman sur Bloomberg . Cela ne devrait pas se faire par le biais d'un Apple Event mais via communiqué de presse, avec une simple mise à jour de l'Apple Store en ligne pour présenter les caractéristiques techniques des nouvelles tablettes.Nom de code J617 et J620, les nouveaux modèles devraient présenter des évolutions limitées. La puce M2 permettra de gagner en puissance, et il est également question d'appareils photos plus performants et de la compatibilité avec la recharge sans fil de MagSafe au niveau du logo d'Apple à l'arrière. Des rumeurs ont évoqué un déménagement des capteurs de Face ID sur la longueur de la tablette pour un meilleur fonctionnement en mode paysage, mais Mark Gurman ne confirme pas l'information.