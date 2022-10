macOS Ventura lancé fin octobre, bientôt les nouveaux MacBook Pro ?

La version finale de macOS Ventura sera disponible dans le courant de la dernière semaine d'octobre, selon les bonnes sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Le lancement pourrait ainsi survenir en même temps que celui d'iPadOS 16 et de Stage Manager, une fonctionnalité commune entre les deux systèmes dont la complexité expliquerait ce lancement tardif. Mark Gurman ajoute que la version finale de macOS Ventura apportera la prise en charge des MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés des puces M2 Pro et M2 Max : le lancement de ces nouveaux modèles serait donc proche.Proche, mais pas forcément imminent : selon Mark Gurman, les nouveaux MacBook Pro ne seraient pas lancés aux côtés des iPad Pro M2 qui sont espérés cette semaine . Apple pourrait en effet attendre le mois de novembre et lancer la commercialisation par voie de communiqué de presse : pas besoin d'un Apple Event pour cette mise à jour qui serait très mineure en dehors de l'intégration des nouvelles puces M2 Pro et M2 Max.