Dernier jour pour l'offre Back to School !

Si vous êtes étudiant ou enseignant, nous n'avez plus que quelques heures pour profiter de l'offre Back to School d'Apple. Lancée le 14 juillet , elle expirera ce lundi 17 octobre à minuit. Elle permet de récupérer une carte cadeau de 100 € à 150 € (valable à la fois sur le matériel, le logiciel et les services) en plus de la remise déjà accordée sur l'Apple Store éducation , qui permet de profiter d'un rabais allant jusqu'à 10% pour l'achat d'un Mac et de 5% pour celui d'un iPad Air ou d'un iPad Pro.Vous pouvez obtenir tous les détails de l'opération Back to School 2022 sur notre article dédié ainsi que sur l'Apple Store éducation . Les conditions générales de l'offre peuvent être consultées sur cette page . Attention, cette offre est strictement réservée aux étudiants et enseignants qui doivent pouvoir justifier de leur statut par le biais du service UNIDAYS.