L'audio spatial d'Apple Music arrive chez Mercedes-Benz

L'audio spatial d'Apple Music va résonner dans l'habitacle de certaines voitures de Mercedes-Benz. Apple vient d'en faire l'annonce par voie de communiqué de presse : c'est un partenariat inédit avec le constructeur allemand qui permet une prise en charge native par le système MBUX embarqué dans les Mercedes-Maybach, les SUV EQS et EQS ainsi que les EQE et la Classe S. D'autres véhicules gagneront la compatibilité ultérieurement. C'est la première fois que l'audio spatial d'Apple Music est pris en charge par des appareils qui ne sont pas directement conçus par Apple.Les véhicules concernés sont déjà particulièrement haut de gamme, mais ils ne sont en plus pas livrés avec l'équipement nécessaire en standard : comme le note The Verge , l'intégration de l'audio spatial nécessite le système de son Burmester 3D ou 4D, qui est en option à 4 550 ou 6 730 dollars. Pour l'option la plus complète, le système intègre pas moins de 31 haut-parleurs !