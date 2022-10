L'iPad Pro M2 pourrait être présenté aujourd'hui

C'est ce mardi 18 octobre qu'Apple pourrait lever le voile sur les iPad Pro équipés de la puce M2, selon les sources de Mark Gurman . L'annonce se ferait par une simple mise à jour de l'Apple Store en ligne , les nouveautés de cette génération n'étant pas suffisantes pour justifier la tenue d'une présentation sur scène. Le lancement de l'iPad devrait être suivi de la version d'iPadOS 16 en vue d'une sortie conjointe la semaine prochaine — il devrait en être de même pour macOS Ventura La nouvelle gamme d'iPad Pro devrait sans surprise hériter de la puce Apple M2 que l'on connaît déjà sur le Mac, pour plus de puissance et de pérennité. Il pourrait également y avoir de nouveaux appareils photos et la compatibilité avec la recharge sans fil de MagSafe. Il a un temps été évoqué la possibilité d'un déménagement des capteurs de Face ID et de la webcam sur la longueur de la tablette pour favoriser l'usage en mode paysage, mais c'est beaucoup plus incertain.