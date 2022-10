iPhone 14 : un bug d'activation de la carte SIM

Certains utilisateurs d'iPhone 14 ont rencontré un problème très gênant à l'activation de leur carte SIM sur leur nouveau téléphone : un message d'erreur indique que la carte SIM n'est pas prise en charge () et l'iPhone est ensuite susceptible de se bloquer totalement. Dans un nouveau mémo interne consulté par MacRumors , Apple reconnaît le problème et affirme qu'il est bien logiciel : un correctif sera mis en place dans une prochaine mise à jour d'iOS.En attendant, Apple conseille d'attendre quelques minutes si le bug survient : il arrive que la situation se débloque d'elle-même. Si ce n'est pas le cas, c'est nettement plus gênant : il ne sert à rien de tenter une restauration et il faut une intervention d'Apple, soit en Apple Store soit dans un centre de services agréé, pour retrouver un système fonctionnel. Fort heureusement, le nombre de personnes impactées semble très limité.