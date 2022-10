Quelques bugs de jeunesse sur les AirPods Pro 2 ?

Les AirPods Pro 2 semblent souffrir de quelques bugs de jeunesse, selon des témoignages rassemblés par 9To5Mac . Certains utilisateurs évoquent sur Reddit ( ici ou là ) un problème de « dérive audio » qui survient lorsque l'audio spatial et le suivi du mouvement de la tête sont désactivés : le son passe de gauche à droite et de droite à gauche, et il peut même y avoir une légère désynchronisation qui peut être gênante pendant la lecture d'une vidéo, surtout si quelqu'un est en train de parler. Certains parlent aussi d'un problème de modification inopinée du volume.Certains utilisateurs ont eu droit à un remplacement de leurs AirPods Pro après du SAV d'Apple, mais le problème persiste : cela semble indiquer que le pépin est logiciel et qu'il devrait donc être possible de le corriger avec une mise à jour du firmware des écouteurs. Pour le moment, Apple n'a pas officiellement reconnu de bug particulier sur les nouveaux AirPods Pro.