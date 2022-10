iOS 16.1 : un nouveau réglage pour le copier-coller dans les apps

Un nouveau réglage est apparu dans les versions bêtas d'iOS 16.1 . Pour chaque application, il devient possible de choisir le comportement relatif aux demandes d'autorisation de copier-coller. Avec iOS 16, Apple a renforcé la sécurité sur ce point et le système affiche une fenêtre modale pour demander l'autorisation à l'utilisateur lorsque telle ou telle application veut utiliser le presse-papier — cela évite aux apps malveillantes de récupérer les copiers-collers des utilisateurs à leur insu.Avec iOS 16.1, le réglage au niveau de chaque application est masqué par défaut : il attend que l'utilisateur ait soit accepté soit refusé une première fois pour apparaître. Il devient alors possible d'accepter ou de refuser systématiquement, ou de continuer à afficher la demande au cas par cas. La sortie de la version finale d'iOS 16.1 est attendue pour la semaine prochaine.