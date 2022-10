Une coque pour un iPad 10 compatible avec l'Apple Pencil 2

Une coque destinée à l'iPad 10 s'est retrouvée en vente dans un magasin Target aux États-Unis, rapporte un témoin sur Twitter avec des photos qui nous montrent un modèle conçu par l'accessoiriste Speck. Sur l'emballage, on apprend que cet « iPad (2022) » a la particularité d'être compatible avec l'Apple Pencil de seconde génération, qui se recharge par induction sur la tranche de la tablette. Si cette information est bien correcte, c'est la confirmation que l'iPad 10 changera de design pour adopter des tranches plates et non plus incurvées.Une autre coque s'était retrouvée sur Amazon un peu plus tôt ce mois-ci, là aussi avec un emplacement pour l'Apple Pencil 2. Deux autres importantes évolutions seraient au programme si on en croit les rumeurs : le remplacement du connecteur Lightning par le standard USB-C, et la disparition de la prise jack. À l'avant, il devrait toujours y avoir un écran rectangulaire avec le bouton d'accueil de Touch ID. À l'intérieur, la puce A14 devrait succéder à la puce A13 et les modèles cellulaires devraient adopter la 5G.Les bruits de couloir s'attendaient initialement à un lancement en septembre pour ce nouveau modèle, mais ce n'a pas été le cas. Apple va-t-elle profiter du lancement de l'iPad Pro M2 attendu cette semaine pour renouveler son iPad d'entrée de gamme ? Suspense.