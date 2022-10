Prenez Note : Tim Cook tease de nouveaux iPad

C'est avec un tweet accompagné d'une vidéo de teasing que Tim Cook, patron d'Apple, a prévenu que des nouveautés seraient annoncées cet après-midi. On peut découvrir une animation réalisée à l'Apple Pencil et le slogan) qui ne laisse que peu de suspense sur le sujet du jour : il va être question d'iPad ! L'Apple Store en ligne a fermé ses portes dans la foulée, signe qu'Apple est en train de le mettre à jour pour dévoiler les nouveaux produits.Apple devrait aujourd'hui dévoiler une mise à jour de l'iPad Pro avec la puce M2, et il est également possible que l'iPad d'entrée de gamme subisse une petite refonte avec la prise en charge de l'Apple Pencil 2. Rendez-vous dans l'après-midi !