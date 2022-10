Apple dévoile l'iPad Pro avec puce M2

La puce Apple M2 promet aux nouveaux iPad Pro une hausse de puissance brute de l'ordre de 15%, et des graphismes de l'ordre de 35%. Il y a également un Neural Engine plus performant, et de la mémoire vive — jusqu'à 16 Go — plus rapide. Les nouvelles tablettes prennent également en charge le Wi-Fi 6E pour des débits pouvant atteindre 2,4 Go/s, le double de la génération précédente. Sur les modèles cellulaires, nouveau modem 5G offre une meilleure prise en charge des différents réseaux au niveau mondial.La puce Apple M2 rend possible un nouveau type d'expérience avec l'Apple Pencil de seconde génération : la détection de celui-ci lorsqu'il est proche de l'écran mais qu'il ne l'a pas encore touché. Cela fonctionne à une distance de 12 mm et permet aux applications de réagir avant le toucher, par exemple pour offrir un aperçu dans les applications de dessin ou pour animer un bouton avant qu'il soit cliqué. À noter que la puce Apple M2 rend également possible la capture de vidéos en ProRes.Les nouvelles tablettes sont disponibles en précommande dès aujourd'hui sur l'Apple Store et elles seront officiellement disponibles le 26 octobre. La version finale d'iPadOS 16, elle, sera disponible le 24 octobre. Pour ce qui est des prix, pas de surprise pour le marché européen : la hausse est notable avec l'iPad Pro 11" proposé à partir de 1 069 € (899 € auparavant) et l'iPad Pro 12,9" à partir de 1 469 € (1 219 € auparavant).