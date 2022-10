iPad 10 : Apple repense son iPad d'entrée de gamme

L'iPad d'entrée de gamme change donc de design, abandonnant ses bords biseautés pour des tranches parfaitement plates. C'était une évolution nécessaire pour apporter la prise en charge de l'Apple Pencil de seconde génération, qui se recharge magnétiquement sur le côté de la tablette... pourtant l'iPad 10 n'est compatible qu'avec l'Apple Pencil de première génération, qui fonctionne en Lightning : il faudra un adaptateur USB-C (vendu 10 € ) pour le brancher à l'iPad !À l'avant, Apple a abandonné son traditionnel écran rectangulaire : place à une dalle aux coins arrondis ! Elle est d'une diagonale de 10,9", au lieu de 10,2" sur le précédent modèle, dans un châssis de taille comparable. Le bouton d'accueil avec Touch ID a disparu, mais l'iPad n'adopte pas Face ID pour autant : Touch ID se trouve sur le bouton situé sur la tranche haute de la tablette. Il n'y a plus de prise jack, et le connecteur Lightning est remplacé par le standard USB-C. La webcam compatible avec la fonction Cadre centré se retrouve sur la longueur de l'iPad, ce qui sera plus adapté aux usages en mode paysage. Il y a d'ailleurs deux haut-parleurs en mode paysage.À l'arrière, Apple a également amélioré l'appareil photo grand-angle qui passe de 8 à 12 mégapixels, qui gagne la prise en charge du Smart HDR 3 et qui se veut plus performant en faible luminosité. Le châssis est décliné en quatre coloris : argent, rose, bleu et jaune.À l'intérieur, on retrouve la puce Apple A14, qui offre 20% de puissance brute supplémentaire et 10% d'amélioration pour les graphismes par rapport à la puce Apple A13 du modèle précédent. Les modèles cellulaires sont désormais compatibles 5G, alors que tous les modèles bénéficient désormais du Wi-Fi 6.Apple propose également un nouveau clavier Magic Keyboard Folio, avec un trackpad et des touches de fonction. Il est modulaire, en deux parties détachables avec un clavier amovible et une protection arrière qui fait office de stand. Comptez tout de même 299 € Ces importantes nouveautés ont une importante incidence sur la facture : l'iPad 10 est vendu à partir de 589 € avec 64 Go de stockage, contre 389 € pour le précédent modèle... qui est conservé au catalogue avec un prix qui est malheureusement en hausse pour s'adapter au cours de l'euro : il démarre désormais à 439 €. Plus haut de gamme, l'iPad Air 5 a aussi vu ses tarifs augmenter, désormais à partir de 789 € au lieu de 699 €. L'iPad 10 peut être commandé dès aujourd'hui sur l'Apple Store pour une disponibilité le mercredi 26 octobre.