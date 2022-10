Apple met à jour l'Apple TV 4K

Le nouvel Apple TV 4K de 2022 adopte la puce Apple A15, ce qui lui permet de disposer de plus de puissance pour les jeux d'Apple Arcade. Apple promet ainsi jusqu'à +50% de puissance brute et +30% pour les graphismes par rapport à l'ancien modèle qui se contentait de la puce Apple A12. Les nouveaux modèles prennent également en charge le HDR10+. La télécommande Siri Remote a été mise à jour pour intégrer un port USB-C au lieu du connecteur propriétaire Lightning précédemment utilisé.Pour différencier les modèles et abaisser les coûts, l'Apple TV 4K d'entrée de gamme est désormais dépourvu de connecteur Ethernet et doit se contenter du Wi-Fi. Le stockage double, à 64 Go au lieu de 32 Go, alors que le tarif baisse de 30 € à 169 €. En haut de gamme, Apple propose un modèle qui récupère son port Ethernet et passe à 128 Go de stockage pour 189 €. C'est 10 € de moins que l'ancien modèle d'entrée de gamme ! L'Apple TV HD, qui ne prenait pas en charge la 4K, n'est plus commercialisé.Les nouveaux Apple TV peuvent être commandés dès aujourd'hui sur l'Apple Store en ligne , et les premières livraisons auront lieu le 4 novembre.