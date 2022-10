macOS Ventura et iPadOS 16 sortiront le 24 octobre

Apple a profité de la présentation de nouveaux iPad et iPad Pro pour annoncer la sortie d'iPadOS 16 , qui équipera directement ces nouvelles tablettes : ce sera le lundi 24 octobre. Du côté du Mac, macOS Ventura sortira au même moment. Il aura fallu le temps : les présentations de ces systèmes remontent à début juin !Les développeurs d'Apple se sont visiblement cassé les dents sur la mise au point de Stage Manager, la nouvelle fonctionnalité commune entre macOS Ventura et iPadOS 16 qui apporte un mode fenêtré pour la première fois à l'iPad. iPadOS 16, qui sortira avec six semaines de décalage sur iOS 16, sera directement numéroté 16.1. Contrairement à ce qu'Apple avait initialement annoncé, Stage Manager ne sera pas réservé aux iPad équipés de la puce Apple M1 : les iPad Pro de 2018 et 2020 (puces A12X et A12Z) y auront également droit . À noter que la prise en charge des écrans externes sur Stage Manager fera l'objet d'une mise à jour ultérieure.