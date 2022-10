Les prix de tous les iPad revus à la hausse

Apple vient de dévoiler l'iPad 10 et l'iPad Pro M2 , deux révisions qui s'accompagnent de hausses de prix pour l'ensemble de la gamme, en tout cas en ce qui concerne la zone Euro. L'iPad 10 n'a pas éclipsé l'iPad 9, qui est toujours vendu mais avec un tarif qui débute à 439 € au lieu de 389 € précédemment. L'iPad mini 6 est monté de 559 € à 659 €, et l'iPad Air 5 de 699 € à 789 €. Soit 50 €, 100 € et 90 € de hausse pour ces trois modèles. L'iPad 10 prend une position intermédiaire à 589 €, alors que les iPad Pro augmentent encore plus sensiblement à 1 069 € au lieu de 899 € pour la version 11 pouces et 1 469 € au lieu de 1 219 € pour la version 12,9 pouces.Si l'iPad 9, l'iPad mini 6 ou l'iPad Air vous faisaient de l'oeil et que vous ne révisez pas votre choix avec l'arrivée de l'iPad 10 qui offre une nouvelle option intermédiaire à 589 €, sachez que les revendeurs n'ont pas encore appliqué la hausse des tarifs : il y a même quelques remises (jusqu'à -10% sur l'iPad, -14% sur l'iPad mini, -11% sur l'iPad Air) par rapport aux anciens prix que vous pouvez retrouver sans tarder sur notre comparateur de prix