La Siri Remote est passée à l'USB-C

Apple a mis à jour son Apple TV 4K aujourd'hui avec la puce Apple A15, un stockage doublé et une nouvelle télécommande Siri Remote qui abandonne son port propriétaire Lightning pour adopter le standard USB-C. Cette nouvelle télécommande est déjà disponible à la vente à l'unité sur l'Apple Store : elle est à 69 € , soit 4 € de plus que l'ancien modèle, et est compatible avec les trois générations d'Apple TV 4K ainsi qu'avec l'Apple TV HD.Dans sa description, Apple indique que la recharge de la Siri Remote de troisième génération est plus rapide grâce à l'USB-C. Il aurait certainement été possible d'obtenir une recharge plus rapide avec le Lightning — il suffit de voir ce qu'il se fait sur l'iPhone — et la réalité est tout autre : c'est tout simplement le début de la transition de l'ensemble des produits d'Apple vers l'USB-C suite à l'adoption d'une réglementation européenne . La Siri Remote n'est pas visée par cette loi, mais l'abandon du Lightning sur l'iPhone devrait entraîner la disparition pure et simple de ce connecteur dans la gamme d'Apple au profit d'une généralisation de l'USB-C.