watchOS 9.1 télécharge de la musique sans besoin d'être en charge

Pour accompagner macOS Ventura et iOS/iPadOS 16.1 qui seront disponibles la semaine prochaine , Apple lancera également watchOS 9.1 qui est entré en versionhier soir. Pour cette future mise à jour, Apple annonce deux nouveautés principales : la prise en charge de la norme de domotique Matter, et la possibilité de télécharger de la musique via une connexion Wi-Fi ou cellulaire lorsque l'Apple Watch n'est pas en charge. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'Apple Watch devait jusqu'ici bien être en charge pour télécharger de la musique !Apple annonce également une prolongation de l'autonomie sur les Apple Watch Series 8, SE (2è génération) et Ultra lors des exercices de marche et de course en plein air ainsi que des randonnées grâce à la possibilité de limiter l'activité GPS et les relevés de fréquence cardiaque. Il y a enfin diverses corrections de bugs dont la liste n'est pas précisée. Rendez-vous le lundi 24 octobre !