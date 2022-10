Apple revoit l'interface de Siri sur tvOS 16.1

Apple n'avait pas qu'un nouvel Apple TV à dévoiler hier : il y avait également de petites évolutions pour tvOS et plus spécifiquement pour l'interface de Siri, l'assistant vocal d'Apple qui va désormais se retrouver dans une version plus compacte sur la droite de l'écran afin de moins gêner la visualisation des contenus. Siri va également gagner la possibilité de reconnaître la voix des différents utilisateurs de la maison (jusqu'à six membres) pour comprendre qui est en train de parler et adapter les suggestions de contenus en fonction. La fonctionnalité « Dis Siri » pourra aussi être utilisée directement depuis les AirPods, plutôt qu'avec la Siri Remote. Apple annonce enfin la prise en charge de Siri au Danemark, au Luxembourg et à Singapour plus tard cette année.

La nouvelle interface de Siri

La nouvelle interface de Siri et la prise en charge de « Dis Siri » sur les AirPods sont déjà incluses à la versionde tvOS 16.1 qui a été lancée hier soir : la version finale sera disponible la semaine prochaine, le lundi 24 octobre. Pour la reconnaissance des voix, il faudra sans doute attendre tvOS 16.2 un peu plus tard cette année.