macOS Ventura : le support pour iPhone de Belkin est en vente

Lors de la présentation de macOS Ventura , Apple avait montré un petit accessoire conçu par Belkin qui permettait de fixer un iPhone sur l'écran du Mac afin de pouvoir utiliser l'appareil photo de l'iPhone pour ses visioconférences FaceTime sur le Mac. On avait pu avoir un aperçu de ce support en août. Et maintenant qu'on connaît la date de sortie de macOS Ventura — ce sera le lundi 24 octobre — l'accessoire est désormais vente, à 34,95 € sur l'Apple Store Le support se fixe magnétiquement à l'iPhone grâce aux aimants de MagSafe, et il vient ensuite se poser sur l'écran d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro. L'accessoire peut être utilisé indépendamment : il peut alors se transformer en béquille avec anneau, soit pour mieux tenir l'iPhone en main, soit pour maintenir l'iPhone à un angle plus confortable pour le visionnage de vidéos.Le bidule est proposé en blanc ou en noir et est uniquement disponible sur l'Apple Store en ligne et dans les boutiques physiques d'Apple. Dans un communiqué de presse , Belkin annonce l'arrivée prochaine d'une version adaptée aux Macs de bureaux et aux moniteurs d'Apple, sans préciser de date de sortie.