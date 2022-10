iPad 10 : le Crayon de Logitech passe à l'USB-C

L'iPad 10 dévoilé hier est la dernière tablette d'Apple à basculer sur le connecteur standard USB-C. En toute logique, Apple aurait dû profiter de l'occasion pour abandonner l'Apple Pencil de première génération, qui se recharge avec le connecteur Lightning, et basculer sur l'Apple Pencil de seconde génération qui se recharge magnétiquement sur la tranche de la tablette. Pour des raisons vraisemblablement économiques, Apple a préféré une alternative d'une rare inélégance : l'iPad 10 ne gère toujours que l'Apple Pencil de première génération, qu'il ne peut pourtant pas recharger avec son port USB-C... sauf avec un nouvel adaptateur vendu 10 €.Alors que l'Apple Pencil de première génération a vu son prix passer de 99 € à 119 € (l'Apple Pencil 2 est passé de 135 € à 149 € ), la solution complète revient donc désormais à 129 € avec l'adaptateur. Il y a cependant une alternative moins chère et c'est chez Logitech que cela se passe : le Crayon à 79,95 € vient d'être mis à jour pour intégrer un port USB-C.Le design du Crayon de Logitech est plus "tout terrain" que celui de l'Apple Pencil, et il lui manque la détection des différents niveaux de pression. Mais pour une cinquantaine d'euros de moins, certains s'en accommoderont sans problème... et ils auront donc l'avantage de pouvoir recharger leur stylet avec le câble USB-C fourni avec l'iPad.