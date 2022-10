L'iPad 10, premier iPad avec la webcam en mode paysage

C'est l'une des multiples nouveautés de l'iPad 10 qu'Apple a dévoilé hier : la caméra frontale de la tablette a été déplacée sur la longueur de la tablette afin d'offrir un meilleur angle de vue et un regard plus naturel lorsque l'iPad est utilisé en mode paysage. Accessoirement, il n'y aura plus de risque de masquer la caméra avec l'iPad tenu horizontalement à bout de bras. Dans sa communication, Apple parle de. Dans son communiqué de presse , Apple indique que c'estet sous-entend donc que cette nouveauté est amenée à se généraliser à l'ensemble de la gamme.On peut s'étonner que l'iPad Pro M2 n'ait pas eu droit à cette évolution, mais la mise à jour dévoilée hier est particulièrement mineure du point de vue ingénieurial : Apple a remplacé quelques composants mais n'a pas touché à l'organisation interne de la tablette. Ce n'est donc sans doute que partie remise, et on peut imaginer qu'une future refonte interne de l'iPad Pro apportera d'autres changements, comme l'intégration de la recharge sans fil de MagSafe qui avait aussi fait l'objet de rumeurs sans que cela ne se concrétise.