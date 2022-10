Des écrans OLED pour les futurs iPad Pro M3 ?

Les nouveaux iPad Pro avec puce M2 présentés hier sont équipés des mêmes dalles que la génération précédente : le modèle 11" intègre un écran LCD classique, et seul le modèle 12,9" a le droit à la technologie Mini-LED qui permet d'obtenir les fameux noirs absolus. La différence de traitement entre les deux tailles d'iPad Pro aurait deux explications : Apple a expliqué que la technologie Mini-LED avait été jugée trop lourde pour le petit modèle, mais il y a aussi d'évidentes considérations de coût, le modèle 12,9" étant sensiblement plus cher que son petit frère.Ce statu quo avait été anticipé par les rumeurs et notamment par l'analyste Ross Young. Le même Ross Young qui ajoute aujourd'hui , version, que ce n'est pas avant 2024 que l'iPad Pro basculera sur la technologie OLED. Avec trois précisions : ce sera pour le printemps 2024, pour les deux tailles d'écran, et avec une nouvelle génération de dalles dotées de deux couches émissives pour une meilleure luminosité et une plus grande durée de vie.En terme de calendrier, cette indiscrétion de Ross Young est très intéressante : le printemps 2024, c'est dans moins d'un an et demi et cela correspond au rythme de renouvellement habituel de l'iPad Pro. En bref, la grande bascule vers la technologie OLED serait bien pour la prochaine révision de l'iPad Pro, avec la future puce M3.L'adoption de l'OLED sur l'iPad Pro devrait enfin finir par contenter tout le monde. Avec l'OLED, l'émission de lumière se fait au niveau de chaque pixel individuel et il n'y a donc pas d'effet de blooming comme sur les dalles Mini-LED, dont le rétro-éclairage fonctionne par zones qui peuvent générer un halo lumineux autour des pixels fortement éclairés. Les écrans OLED sont également plus fins, plus légers et plus économes en énergie. Le seul défaut historique de la technologie OLED est sa sensibilité au phénomène de rémanence : les pixels peuvent mal supporter un affichage statique prolongé, qui peut à la longue entraîner un marquage permanent sur l'écran. Toutefois, Apple jugerait désormais la technologie suffisamment mature pour qu'il n'y ait pas de problème particulier avec les usages intenses sur iPadOS.