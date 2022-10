L'iPad 10 et l'Apple TV gagnent 1 Go de RAM

Présentés hier, l'iPad 10 et l'Apple TV 4K de troisième génération disposent tous les deux d'un giga-octet de mémoire vive de plus que leur prédécesseur, a pu identifier MacRumors grâce aux données de la dernière version bêta de Xcode. Ils ont donc tous les deux 4 Go de RAM, contre 3 Go pour l'iPad 9 et l'Apple TV 4K de seconde génération, ce qui est toujours utile pour les applications les plus récentes et les usages intenses.Xcode a également révélé les quantités de RAM embarquées au sein des iPad Pro avec puce M2 : c'est 8 Go pour les modèles avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage, et 16 Go pour les modèles avec 1 To ou 2 To de stockage. C'est exactement la même chose qu'avec l'iPad Pro M1.