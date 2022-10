L'USB4 2.0 et le Thunderbolt 5 monteront à 120 Gbit/s

Surprise ! Présentée en septembre , la version 2.0 de l'USB4 était censée doubler les débits en passant de 40 Gbit/s à 80 Gbit/s. La version finale de la spécification vient d'être publiée et on apprend qu'il sera possible d'utiliser la nouvelle norme dans une configuration asymétrique avec 120 Gbit/s dans un sens et 40 Gbit/s dans un autre. Cette alternative a été rendue possible pour offrir la prise en charge d'écrans très demandeurs en bande passante, que cela soit par la résolution ou la fréquence de rafraichissement. Avec de tels débits, il serait possible de gérer deux écrans 8K à 60 Hz. Mais bien sûr, les fabricants pourront s'en servir pour d'autres choses s'ils en trouvent l'usage.Dans la foulée de cette annonce, Intel a officialisé sa nouvelle génération de Thunderbolt qui reprendra les avancées de l'USB4 version 2.0 et permettra aussi d'atteindre les 120 Gbit/s en configuration asymétrique. C'est pour le moment un aperçu : on connaîtra tous les détails du Thunderbolt 5 en 2023. Pour ce qui est de la version 2.0 de l'USB 4, l'USB-IF a prévenu dans les colonnes de CNET qu'il faudra attendre un minimum de 12 à 18 mois pour que de premiers ordinateurs la prennent en charge.