Notre test des iPhone 14 et iPhone 14 Pro

Les nouveautés

Avant d'attaquer le test en bonne et due forme, voici un rappel des nouveautés de cette gamme d'iPhone 14. Comme les années précédentes, il y a une gamme classique et une gamme Pro qui pousse certains curseurs un peu plus loin. Cette année, il n'y a pas d'iPhone 14 mini mais à la place un iPhone 14 Plus avec un grand écran de 6,7", comme l'iPhone 14 Pro Max. Il n'y a ainsi plus que deux tailles différentes, une dans chaque gamme : d'un côté l'iPhone 14 (6,1") et l'iPhone 14 Plus (6,7"), et d'un autre l'iPhone 14 Pro (6,1") et l'iPhone 14 Pro Max (6,7").

L'iPhone 14 Pro Max, l'iPhone 14 Pro (de dos), l'iPhone 14 Plus et l'iPhone 14 (de dos)

Le design général

Les nouveautés de l'iPhone 14 classique sont assez limitées cette année. Le design est identique à celui de l'iPhone 13 (mis à part la plus grande taille du modèle Plus). Il y a toujours une puce Apple A15, mais une version plus puissante avec un coeur graphique et 2 Go de mémoire vive supplémentaires. L'iPhone 14 embarque une fonctionnalité de détection des accidents de voiture (et d'appel automatique des secours) grâce à un nouvel accéléromètre bien plus sensible que sur les précédents modèles, et la capacité d'envoyer des messages d'urgence par satellite (mais pas encore en France). Il y a également la prise en charge du Bluetooth 5.3.Les autres nouveautés concernent les appareils photos avec un nouveau capteur principal ainsi qu'une nouvelle caméra frontale avec autofocus, tous les deux plus performants en faible luminosité. Côté logiciel, Apple a mis en place un Photonic Engine pour améliorer le traitement des photos et un nouveau mode Action améliore la stabilisation lors de la prise de vidéos.Les modèles Pro évoluent sur le plan du design avec des appareils photos nettement plus gros à l'arrière et un nouvel élément qui remplace l'encoche à l'avant du téléphone : la Dynamic Island. Ces modèles plus haut de gamme sont les seuls à bénéficier de la nouvelle puce Apple A16. Ils embarquent bien sûr la fonctionnalité de détection des accidents, les messages par satellite et le Bluetooth 5.3. Il y a également un nouvel écran plus lumineux et toujours activé, et de nouveaux appareils photos. Le grand-angle passe de 12 à 48 mégapixels avec un nouveau capteur plus performant, l'ultra-grand angle gagne également en qualité et on retrouve la nouvelle caméra frontale avec autofocus, sans oublier le Photonic Engine et le mode Action.Cette année est un peu particulière pour le marché européen : dans un contexte de faiblesse de l'euro, Apple a revu ses tarifs à la hausse et l'iPhone 14 est vendu 110 € plus cher que l'iPhone 13 qui est resté au même prix d'un minimum de 909 € (avec l'iPhone 13 mini à 809 €). Pour ce qui est des modèles Pro, les tarifs augmentent encore plus ! L'iPhone 14 est vendu à partir de 1 019 €, et l'iPhone 14 Pro à partir de 1 329 €.D'un côté, l'iPhone 14 hérite du design de l'iPhone 13 avec une très légère augmentation de l'épaisseur, à 7,8 mm au lieu de 7,65 mm. D'un autre, l'iPhone 14 Pro se distingue à l'avant par l'abandon de l'encoche remplacée par la Dynamic Island, et à l'arrière par des appareils photos encore plus épais et volumineux.C'est une critique qui n'est pas nouvelle mais qui s'accroît chaque année : plus les appareils photos sont volumineux, plus l'iPhone est bancal lorsqu'il est posé à plat sans coque de protection. C'est assez désagréable et on arrive aux limites de ce principe : jusqu'ici, l'épaisseur des coques permettait de compenser l'épaisseur des capteurs mais ce n'est plus le cas sur l'iPhone 14 Pro, qui reste bancal avec la plupart des coques.Pour les amateurs de grandes diagonales, l'iPhone 14 Plus est une alternative intéressante à l'iPhone 14 Pro Max. C'est une version plus grande de l'iPhone 14, sans différence technique particulière en dehors de sa batterie plus importante. Au quotidien, son design en aluminium présente l'avantage de la légèreté face à l'acier inoxydable de la gamme Pro : l'iPhone 14 Plus pèse 203 grammes, contre 240 grammes pour l'iPhone 14 Pro Max.

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus

La Dynamic Island face à l'encoche

À l'avant, l'iPhone 14 présente la même encoche que son prédécesseur, alors que l'iPhone 14 Pro inaugure un nouvel élément de design appelé Dynamic Island. C'est un système de double-poinçon, avec à droite la webcam et à gauche le reste des capteurs de la caméra TrueDepth utilisée pour Face ID. Entre les deux, il y a une portion d'écran qui reste noire la plupart du temps mais qui peut afficher un petit indicateur de confidentialité (un point vert pour la caméra ou orange pour le micro).La Dynamic Island ne permet pas de réellement réduire la taille de l'écran sacrifiée pour les capteurs frontaux. Ce nouvel élément est d'ailleurs plus visible que l'encoche utilisée depuis l'iPhone X en 2017, puisqu'il est entouré par l'écran, est situé plus bas et agrandit la hauteur de la barre d'état de l'iPhone.D'un point de vue logiciel, Apple a complètement changé sa manière d'aborder cette zone : plutôt que de chercher à faire oublier les capteurs frontaux, la Dynamic Island joue avec ceux-ci pour créer des interfaces interactives. Toujours sur fond noir pour que les capteurs soient invisibles, la Dynamic Island peut ainsi s'agrandir pour faire apparaître plus d'informations, sur la largeur mais aussi sur la hauteur. Elle intègre ainsi les notifications, alertes et suivis d'activité en offrant un nouveau niveau de multitâche à l'iPhone puisque la Dynamic Island s'affiche sur toutes les applications.

Musique et Compte à rebours

Si les capteurs de la caméra TrueDepth ne sont pas tactiles, le doigt est suffisamment gros pour déborder aux alentours et la Dynamic Island est donc bien cliquable sur sa totalité. Lorsqu'un suivi est en cours, par exemple une lecture de musique, le clic redirige l'utilisateur vers l'application concernée. Pour accéder au widget de l'application en question, il faut procéder à un appui long. C'est un peu déconcertant et beaucoup d'utilisateurs pourraient préférer le comportement inverse : il est dommage qu'Apple n'ait pas donné cette option de personnalisation.Les capteurs intégrés à la Dynamic Island s'intègrent bien à l'écran OLED de l'iPhone, qui est capable de produire de vrais noirs. En utilisation normale, on perçoit un léger reflet au niveau de la lentille de la caméra frontale mais les capteurs sont sinon invisibles. C'est au soleil, vu de biais, que la Dynamic Island révèle sa nature matérielle mais ce n'est pas un usage courant.La Dynamic Island n'est pas qu'un changement de design : c'est un nouveau mode d'interaction avec l'iPhone. C'est une évolution intelligente et bien exécutée, pratique... mais est-elle pour autant être indispensable ? C'est sympathique, oui, utile surtout, mais les gains de productivité au quotidien restent suffisamment mineurs pour que cela ne soit pas perçu comme un argument de vente décisif.

La Dynamic Island (iPhone 14 Pro) et l'encoche (iPhone 14)

Les écrans

L'écran de l'iPhone 14 classique est identique à celui de l'iPhone 13, qu'il s'agisse de la résolution, de la luminosité ou du taux de rafraichissement à 60 Hz. L'iPhone 14 Pro garde donc l'avantage de la technologie ProMotion (120 Hz) pour des animations plus fluides, et la luminosité maximale est poussée à 1 600 nits en HDR (1 200 nits précédemment) et même à 2 000 nits en extérieur, ce qui est très appréciable pour les utilisations en plein soleil. En standard, l'iPhone 14 Pro pointe à 1 000 nits comme son prédécesseur.Si l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro de 6,1" affichent a priori la même diagonale, Apple a en réalité très légèrement réduit les marges autour de l'écran du modèle Pro pour insérer une dalle plus grande : l'écran a ainsi une définition de 2 556 x 1 179 pixels au lieu de 2 532 x 1 170 pixels. La différence entre les deux diagonales est extrêmement faible, c'est même imperceptible au quotidien à moins de placer les deux modèles côte à côte.

Et même avec l'image sous les yeux...

La détection des accidents

Les messages d'urgence par satellite

Appareils photos : le grand-angle

La grande nouveauté de cette année se limite une nouvelle fois aux modèles Pro, qui gagnent un écran toujours activé. Grâce à une mise à jour de la technologie ProMotion qui permet à l'écran de prendre en charge un taux de rafraîchissement de seulement 1 Hz, iOS peut afficher un écran de veille assombri de manière permanente sans surconsommation trop importante. Cela permet à l'utilisateur de consulter l'heure et voir s'il y a des notifications en un coup d'oeil, sans avoir à toucher l'écran, ce qui peut être pratique selon les usages.Cette fonctionnalité est assez perturbante et nécessite un temps d'adaptation. La luminosité de l'écran de veille est en effet plutôt généreuse et attire l'oeil : on a vite fait de croire qu'on a une notification alors que ce n'est pas le cas. Il n'y a également aucune possibilité de personnalisation à notre plus grand étonnement, notamment en ce qui concerne le fond d'écran qui ne peut pas être totalement désactivé. On aurait aussi pu espérer qu'Apple mette en place un mode « table de nuit » spécifique... Enfin, l'écran toujours allumé n'est mis à jour qu'une fois par minute : le compte des notifications n'est ainsi pas forcément toujours à jour lorsque l'utilisateur jongle entre différents appareils.En terme de consommation, l'impact de cet écran toujours activé est difficile à évaluer. Un test a montré que cet écran avait une consommation d'environ 0,7% de batterie par heure lorsqu'il était en luminosité maximale. Mais dans la vraie vie, c'est évidemment moins : la luminosité de l'écran s'adapte à la luminosité ambiante, et l'écran s'éteint d'ailleurs dans huit scénarios différents (dans une poche, par exemple). Ceux qui jugent la fonctionnalité trop peu utile, dérangeante ou trop consommatrice ont en tout cas la possibilité de la désactiver : il faut se rendre dans Réglages > Luminosité et affichage, puis désactiver l'option « Toujours activé ».Grâce à un accéléromètre qui détecte mieux les chocs extrêmes (jusqu'à 256 g) et l'analyse du micro de l'iPhone, des éventuels changements brusques de direction par le gyroscope et des données du baromètre pour détecter un éventuel changement de pression provoqué par le déploiement des airbags, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro sont capables de détecter un accident de voiture et d'appeler les secours automatiquement (les contacts d'urgence sont également prévenus). Lorsqu'un accident est détecté, l'iPhone attend une dizaine de secondes avant de lancer un compte à rebours de 10 secondes, accompagné d'une sirène, à l'issue duquel il déclenche l'appel d'urgence.Puisque la détection se fait en combinant plusieurs facteurs, cette fonctionnalité est difficile à berner même s'il y a déjà eu des cas de faux positifs ( dans des montagnes russes ). Des youtubeurs ont pu la déclencher en simulant un réel accident de voiture : on a pu constater que lorsque les conditions étaient bien réunies, il ne fallait pas un choc très important pour que l'iPhone lance le compte à rebours. C'est en tout cas une fonctionnalité qui peut être bien utile, même si on espère bien sûr ne jamais en avoir besoin.En parlant de fonctionnalité dont on espère jamais avoir à se servir, l'intégration à l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro d'une connexion satellitaire est une excellente avancée pour permettre de contacter les secours dans une zone extérieure dépourvue de connexion cellulaire. Le système mis au point par Apple est uniquement destiné aux cas d'urgence : la connexion est très rudimentaire et ne peut fonctionner que pour envoyer de courts messages qui peuvent mettre plusieurs minutes à partir.Pour contrebalancer cette faiblesse, Apple a mis au point un questionnaire pour mieux cibler le type d'urgence et permettre aux secours d'obtenir toutes les informations dont ils ont besoin : c'est un message compressé qui est envoyé, avec la géolocalisation de l'utilisateur, non pas aux secours mais directement à un service spécialisé d'Apple qui se charge ensuite de téléphoner au service de secours adéquat.Ce nouveau service ne sera disponible qu'en novembre, uniquement aux États-Unis et au Canada : on ne sait pas quand la France sera concernée. Il y a déjà des rumeurs sur un lancement dans de nouveaux pays en 2023, mais rien d'officiel pour l'instant. Concernant le tarif, ce sera gratuit pendant deux ans mais Apple n'a pas précisé combien cela coûtera ensuite — la décision n'est sans doute pas encore prise. Cette intégration pourrait en tout cas s'avérer très précieuse pour les baroudeurs en tout genre.Comme chaque année, Apple a amélioré les appareils photos embarqués sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro. Il y a d'un côté le Photonic Engine, un nouvel algorithme qui améliore le traitement des photos (notamment en faible luminosité), et d'un autre de nouveaux capteurs sur les deux gammes, ces deux évolutions étant indissociables.L'appareil photo principal évolue sur les deux gammes, mais c'est une nouvelle fois le modèle Pro qui bénéficie des avancées les plus importantes. Sur l'iPhone 14 classique, on reste à 12 mégapixels mais il y a des avancées en faible luminosité (précisément de 49% selon Apple, avec une ouverture à ƒ/1,5 au lieu de ƒ/1,6). Sur l'iPhone 14 Pro, on passe à 48 mégapixels sur un capteur 65% plus gros, avec une technologie dequi permet d'exploiter les pixels par groupes de quatre pour obtenir des clichés finaux de 12 mégapixels mieux éclairés. L'ouverture est moins bonne (ƒ/1,78 au lieu de ƒ/1,5) mais ce recul est contrebalancé lorsque le capteur est exploité à 12 mégapixels — Apple évoque une qualité photo jusqu'à deux fois supérieure en faible luminosité.Concrètement, l'iPhone 14 progresse modestement alors que l'iPhone 14 Pro offre une avancée un peu plus significative. Les évolutions ne sont pas forcément très notables lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes : cela fait plusieurs années que le résultat est quoi qu'il en soit très satisfaisant. À noter une importante différence du côté des modèles Pro, sur lesquels le grand-angle est passé de 26 à 24 mm : l'angle de vue est un peu plus large, et il faut donc se rapprocher un peu plus que les anciens modèles pour obtenir le même cadrage.C'est sans surprise le soir et la nuit que les capteurs se distinguent. Par rapport à l'iPhone 13, le grand-angle de l'iPhone 14 capte un peu plus de lumière et il peut ainsi réduire le temps de pose des photos. Les clichés réussis ne sont pas forcément meilleurs mais ils ont moins de chance d'être ratés, notamment lorsque l'on photographie des sujets en mouvement à bout de bras. L'exposition du mode nuit n'est pas forcément deux fois plus rapide que précédemment, contrairement à ce qu'annonce Apple, mais on gagne souvent une petite seconde.Sur l'iPhone 14 Pro, le nouveau capteur et le système desont très efficaces pour mieux éclairer les photos en situation de faible luminosité. À la fois plus rapides à prendre et moins susceptibles d'être flous, les clichés bénéficient d'un meilleur éclairage et de couleurs plus vives. Seul petit hic qui persiste : cette satanée tendance aux aberrations optiques lorsqu'une forte source de lumière n'entre pas dans le capteur avec un angle idéal.

(non, ce ne sont pas des étoiles)

Sur l'iPhone 14 Pro, le capteur de 48 mégapixels peut être utilisé en pleine résolution mais c'est une fonctionnalité qui n'est pas réellement destinée au grand public. Désactivée par défaut, l'option se trouve dans Réglages > Appareil photo > Formats > Résolution ProRAW (48 MP) une fois que l'option Apple ProRAW est activée. Dans ce cas, le bouton « RAW » qui apparaît dans les réglages de la prise de vue permet de prendre une photo en 48 mégapixels (à condition que le niveau de zoom soit réglé en 1x, bien entendu).Sans surprise, les clichés de 48 mégapixels sont beaucoup plus détaillés que les habituelles photos de 12 mégapixels. Cela permet deux choses : soit d'en profiter tel quel, par exemple pour de l'impression en grand format, soit de recadrer l'image tout en maintenant une résolution élevée. La différence est en tout cas impressionnante !

(les premières tours sont à 2,5 km, la colline de Fourvière à 5 km)

Cette option a cependant une importante contrainte : elle impose l'usage du format ProRAW qui offre beaucoup plus de possibilités de retouche mais qui est extrêmement volumineux. Sur l'image ci-dessus, le fichier original de la version de 12 mégapixels pèse 2,4 Mo alors que celui de la version de 48 mégapixels monte à 85,2 Mo !Cette fonctionnalité a été pensée pour les photographes et on ne peut que déplorer son manque total de souplesse. iOS ne propose même pas un simple bouton pour convertir un fichier ProRAW en JPG, et/ou pour diviser sa résolution par quatre... On aurait d'ailleurs aussi pu imaginer un système hybride, qui prendrait par défaut des clichés à 48 mégapixels puis les convertirait dans un format moins volumineux s'il n'y a pas eu d'intervention de l'utilisateur au bout de quelques jours.Il y a en tout cas quelque chose à faire pour améliorer l'expérience des 48 mégapixels qui est aujourd'hui bien trop rigide pour le grand public, qui veut pouvoir prendre des photos de bonne qualité le plus rapidement possible, notamment lorsqu'il s'agit de sujets mobiles, et se poser la question de ce qu'il en fera après coup. Il paraît inconcevable de prendre une photo de 12 mégapixels puis de se dire qu'il aurait été sympathique de pouvoir zoomer sur tel ou tel détail, alors que l'on a bien utilisé un appareil de 48 mégapixels qui manque simplement de réglages.À noter que le flux de photos s'emmêle les pinceaux avec le format ProRAW : les photos ne sont souvent pas transférées sur iCloud, ou sont automatiquement réduites à 12 mégapixels (mais toujours en ProRAW)... On se retrouve ainsi à utiliser AirDrop pour être bien sûr de tout retrouver sur le Mac sans dommage.

Le poids d'une photo RAW à 48 mégapixels peut dépasser les 100 Mo

Appareils photos : le téléobjectif

Appareils photos : l'ultra grand-angle

Appareils photos : la caméra frontale

Appareils photos : stabilisation en vidéo

Les puces A15 et A16

Autonomie, recharge et connecteur Lightning

Pas totalement idiots non plus, les ingénieurs d'Apple ont bien pensé à une alternative pour permettre au grand public de profiter des 48 mégapixels sans pour autant faire exploser son stockage avec le format ProRAW : c'est la nouvelle option de zoom 2x qui utilise simplement les 12 mégapixels centraux du capteur principal. C'est une option intéressante pour zoomer sans perdre la qualité, la profondeur de champ et le niveau de bokeh de l'objectif principal de 24 mm (c'est alors équivalent à 48 mm), mais aussi pour bénéficier d'un zoom un peu moins puissant que le téléobjectif 3x de 77 mm. Et on a bien au final un fichier de poids tout à fait raisonnable.Dans le cadre du zoom 2x, le grand-angle de l'iPhone 14 Pro ne peut plus faire appel à la technique denormalement disponible en 12 mégapixels pour améliorer la captation de lumière. iOS allonge le temps de pose pour compenser, mais c'est un risque lorsque l'éclairage est faible : les photos 2x sont ainsi plus sensibles au flou de mouvement.L'iPhone 14 Pro inaugure un nouveau flash capable de s'adapter à la distance des sujets pour offrir un résultat plus homogène. Le résultat est effectivement meilleur : la lumière est mieux diffusée pour limiter la surexposition et les yeux rouges sont mieux évités. Pour les situations extrêmes, lorsque le mode nuit n'est pas possible, c'est toujours ça de gagné. Mais bien sûr, le mode nuit reste très nettement plus naturel.Sur l'iPhone 14 Pro, le téléobjectif évolue assez peu par rapport au modèle qu'embarquait l'iPhone 13 Pro, il semblerait d'ailleurs que les seuls progrès soient dûs à l'arrivée du Photonic Engine pour améliorer la qualité des images en faible luminosité. En plein jour, on ne voit ainsi pas de différence particulière entre le téléobjectif de l'iPhone 13 Pro et celui l'iPhone 14 Pro. On distingue effectivement une petite amélioration du traitement en faible luminosité, mais l'évolution reste franchement marginale par rapport à la génération précédente. Dans certains cas d'ailleurs, les clichés pris avec l'iPhone 14 Pro sont un peu moins bien éclairés qu'avec l'iPhone 13 Pro, avec une teinte plus chaude : c'est sans doute dû aux réglages du Photonic Engine et l'appréciation de la différence de rendu reste parfaitement subjective.Pour la faible luminosité, le téléobjectif progresse sans doute mais il reste franchement à la traîne face au capteur principal. Et c'est aussi là que l'option 2x du grand-angle prend tout son sens : elle offre peut-être un zoom moins performant, mais le résultat est sans commune mesure au niveau des détails et de la luminosité. Pour la photo de nuit, il vaut mieux oublier le téléobjectif et choisir le zoom 2x, quitte à perdre en résolution en recadrant la photo ensuite.On sent en tout cas qu'Apple a complètement délaissé le téléobjectif cette année. C'est a priori l'année prochaine que l'iPhone 15 Pro aura droit à un bond en avant sur ce point avec l'intégration d'un téléobjectif périscopique qui pourrait permettre d'atteindre un zoom de 5x ou 6x, au lieu de 3x aujourd'hui. Certaines rumeurs évoquent en revanche une intégration qui serait réservée au modèle 6,7" , sans certitude pour le moment toutefois.Tous les modèles sont équipés d'un ultra grand-angle. Sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, il n'évolue pas par rapport à la génération précédente mais bénéficie tout de même du Photonic Engine qui améliore les résultats en faible luminosité. Sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, c'est un nouvel objectif qui est utilisé pour de nouveaux progrès en faible luminosité.Entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14, les résultats sont extrêmement similaires : on détecte bien une meilleure captation de la lumière, notamment en cas de faible luminosité, mais les différences restent très marginales d'une génération à l'autre. L'iPhone 14 Pro progresse un peu plus, avec des clichés plus rapides et mieux éclairés. On remarque presque systématiquement des couleurs plus vives, parfois peut-être un peu trop d'ailleurs.L'iPhone 14 Pro reste — et c'est bien dommage — le seul à bénéficier du mode macro, qui utilise l'ultra grand-angle et hérite donc des améliorations en faible luminosité qui ont été apportées au capteur 0,5x cette année.À l'avant, tous les modèles ont droit à une nouvelle caméra frontale avec une ouverture plus rapide (ƒ/1,9 au lieu de ƒ/2,2) pour capter plus de lumière (Apple évoque une progression de 38%) et surtout avec un autofocus, pour la toute première fois. C'est une petite révolution pour la caméra frontale de l'iPhone, qui se contentait jusqu'ici d'un focus fixe.Les iPhone 14 s'adaptent ainsi parfaitement — et rapidement — aux distances des sujets photographiés, pour des résultats plus nets en toute circonstance. Les photos sont mieux éclairées la nuit, l'obturation plus rapide avec moins de risque de flou de bougé et de flou cinétique en cas de sujet en mouvement. On note aussi un effet de bokeh un peu plus important en arrière-plan. Côté mode portrait, le détourage des cheveux reste compliqué et les détourages sont parfois hésitants — cela reste sympathique mais à condition de ne pas être trop exigeant sur les détails.En vidéo, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro gagnent un « mode action » qui accentue la stabilisation au niveau logiciel. Cette fonctionnalité fait appel à l'ultra grand-angle, qui filme en 4K mais qui ne conserve au final qu'une version 2,8K automatiquement recadrée en fonction des mouvements. Vous pouvez vous rendre compte du résultat dans la vidéo ci-dessous réalisée par Danny Winget. C'est globalement impressionnant : cela permet d'obtenir un très bon niveau de stabilisation sans avoir à investir dans du matériel supplémentaire.Cette année, seuls les modèles Pro ont droit à une puce plus récente : l'iPhone 14 se contente de la puce Apple A15 de l'année dernière. Il y a tout de même une subtilité qui a son importance : il s'agit de la puce Apple A15 qui équipait l'iPhone 13 Pro et qui embarque donc un coeur graphique supplémentaire et 6 Go de RAM au lieu de 4 Go. Pour les applications les plus gourmandes, c'est toujours un avantage.Sur l'iPhone 14 Pro, il y a donc la puce Apple A16 qui gagne en efficience énergétique grâce à une gravure d'une finesse de 4 nanomètres réalisée par TSMC (au lieu de 5 nanomètres pour la puce Apple A15), et qui progresse encore en puissance brute. Le GPU offre 50% de bande passante mémoire supplémentaire, et il y a un nouveau Display Engine pour gérer l'écran toujours allumé à 1 Hz ainsi que la Dynamic Island.Sans surprise, la puce Apple A16 atteint de nouveaux sommets dans les tests de performance. Sur Geekbench 5, l'iPhone 14 Pro atteint des scores de 1 874 en monocoeur et de 5 513 en multicoeur, soit respectivement 11% et 22% de progrès par rapport à la puce Apple A15. Pour les graphismes, le test Metal donne un score de 15 291, soit 7% de mieux par rapport à la puce Apple A15 la mieux dotée en coeurs de GPU.Cette nouvelle progression dans la puissance est utile pour les fonctionnalités spécifiques de l'iPhone 14 Pro, mais elle n'a strictement aucun impact dans l'usage du téléphone au quotidien : l'iPhone 14 est tout aussi réactif que l'iPhone 14 Pro. C'est en revanche un gage de pérennité : dans quelques années, l'iPhone 14 Pro aura peut-être droit à certaines fonctionnalités avancées d'une future version d'iOS alors que l'iPhone 14 en sera privé.L'autonomie de tous les modèles est en hausse, mais pas de manière uniforme. Grâce à des améliorations dans la consommation de certains composants, l'iPhone 14 (20 h en vidéo, 80 h en audio) fait un peu mieux que l'iPhone 13 (19 h en vidéo, 75 h en audio). L'iPhone 14 Pro (23 h en vidéo, 75 h en audio) offre un peu plus d'autonomie lorsque son écran est allumé grâce à la technologie ProMotion, mais il se fait légèrement battre par l'iPhone 14 lorsqu'il est en veille ou en lecture audio. Nettement plus grands (6,7" au lieu de 6,1"), l'iPhone 14 Plus (26 h en vidéo, 100 h en audio) et l'iPhone 14 Pro Max (29 h en vidéo, 95 h en audio) vont tous les deux plus loin, avec un avantage pour le modèle Pro sur l'écran et un avantage pour le modèle classique pour le reste.Concrètement, tous les modèles permettent de remplir une bonne journée d'utilisation variée : consultation de pages web, visionnage de vidéos, réseaux sociaux, navigation GPS, prise de photos... Même pour les modèles de 6,1", il faut vraiment avoir un usage très intense pour épuiser la batterie avant l'arrivée de la nuit. Avec un usage léger, on peut se permettre d'oublier la recharge une nuit sur deux mais c'est tout de même un peu juste avec les modèles de 6,1". Il faut en tout cas retenir que les grands modèles de 6,7" disposent d'une autonomie nettement supérieure — en cas d'hésitation sur la diagonale, cela peut être un argument décisif. Et comme nous l'avons vu avec l'écran toujours activé des modèles Pro, désactiver cette fonctionnalité peut permettre de gagner jusqu'à 0,7% de batterie par heure : c'est l'équivalent de quelques dizaines de minutes de plus par jour.Pour ce qui est de la recharge, il y a toujours les deux mêmes options : soit en filaire avec le connecteur Lightning, soit sans fil avec la norme Qi au dos de l'iPhone. La recharge par induction avec le chargeur MagSafe ( 49 € ) est pratiquement deux fois plus lente qu'avec un bon chargeur filaire. Notez bien qu'Apple fournit le câble USB-C vers Lightning, mais pas le chargeur en lui-même. Vous pouvez utiliser un ancien modèle si vous en disposez, mais sachez que la vitesse de charge dépendra de la puissance du chargeur : pour la gamme d'iPhone 14, le chargeur USB-C de 20 W ( 25 € ) est généralement recommandé mais sachez que le modèle de 30 W ( 45 € ) ira un peu plus vite (mais il est plus gros). Vous pouvez également utiliser le chargeur d'un Mac pour une recharge rapide sans aucun problème.

Chargeurs USB-A 5W, USB-C 20W et USB-C 30W

Impossible d'aborder le sujet de la recharge sans évoquer le maintien sur l'iPhone du connecteur propriétaire Lightning, alors que le standard USB-C s'est imposé presque partout ailleurs. En l'état, ce connecteur est anachronique : il se limite aux débits de l'USB 2.0, à environ 60 Mo/s. Avec des modèles d'iPhone embarquant des caméras capables d'enregistrer de la 4K en ProRes (6 Go par minute) ou de prendre des photos ProRAW de plus de 100 Mo l'unité, ce n'est pas adapté pour les professionnels qui ont besoin de décharger le contenu de leur iPhone sur leur Mac rapidement et doivent aujourd'hui le faire en Wi-Fi.On sait que l'USB-C arrive : l'Union européenne va l'imposer et Apple devrait l'adopter sur sa gamme d'iPhone 15 dès l'année prochaine. Pour Apple, cela sera sans doute l'occasion de faire exploser les débits du connecteur de l'iPhone en prenant en charge une norme d'USB bien plus récente (et pourquoi pas le Thunderbolt ?). Pour les utilisateurs, ce sera aussi bien plus pratique : le même câble standard permettra de recharger l'iPhone, l'iPad et le Mac. Pour certains utilisateurs, l'arrivée de l'USB-C l'année prochaine devrait représenter un argument de poids pour repousser d'un an l'achat d'un iPhone.

Les connecteurs Lightning et USB-C

Conclusion

On ne va pas y aller par quatre chemins : l'iPhone 14 classique présente des évolutions très limitées par rapport à l'iPhone 13. Avec un tarif qui s'est envolé en Europe (il est proposé à partir de 1 019 €), son manque de nouveautés déçoit alors que le prix a franchi un palier qui sera rédhibitoire pour de nombreux clients potentiels. Aujourd'hui, il semble plus pertinent de profiter d'une bonne promo sur l'iPhone 13, vendu à partir de 909 € mais régulièrement remisé chez les revendeurs , plutôt que de se saigner pour un modèle à peine supérieur.Il y a le cas particulier de l'iPhone 14 Plus, le premier modèle doté d'un grand écran de 6,7" dans la gamme classique. Forcément, c'est le modèle de cette taille le moins cher qu'Apple ait jamais produit. C'est intéressant sur le papier, mais le ticket d'entrée à 1 169 € a tout de même de quoi refroidir. À ce niveau de prix, on s'attend à des caractéristiques de gamme Pro, pas à une simple version XXL de l'iPhone de base. On comprend aisément les rumeurs de mauvaises ventes pour ce modèle. Quitte à exploser la barre symbolique des 1 000 €, autant ne pas être raisonnable du tout et basculer sur la gamme Pro qui présente des avancées autrement plus séduisantes.L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont chers, très chers, avec des prix qui démarrent respectivement à 1 329 € et 1 479 €. Mais au moins, il y a de vraies avancées à se mettre sous la dent. Les écrans avec ProMotion et la Dynamic Island sont absolument magnifiques et surtout, les possibilités en terme de photographie sont autrement plus développées que sur la gamme classique. Pour ceux qui n'utilisent plus d'appareil photo numérique dédié mais veulent tout de même conserver les souvenirs les plus jolis possibles, c'est un argument de poids.Les nouveaux modèles Pro ne sont pas exempts de faiblesses, et il est assez rageant d'investir dans un connecteur Lightning voué à une disparition proche. Pour ceux dont le smartphone actuel peut encore tenir un an, c'est un point à ne pas négliger. Et puis, attendre l'iPhone 15 Pro donne aussi le temps à Apple de peaufiner ses options logicielles pour les nouveaux appareils photos, sans oublier d'intégrer un zoom plus puissant. L'iPhone 14 Pro est très réussi mais on sent qu'il manque encore un petit effort sur deux ou trois points pour passer véritablement au chapitre suivant.Évidemment, les décisions d'achat dépendent des besoins de chacun : lorsque l'on a un iPhone XS ou 11 en poche, on aborde les choses différemment qu'avec un vieil iPhone 7 ou 8 qui ne demande qu'à être remplacé. Dans ce cas, on ne regarde pas seulement les évolutions des deux dernières gammes mais on contemple l'énorme fossé qui s'est creusé au fil des générations. Qu'on envisage d'acheter un iPhone 14 Pro, 14 ou 13, il s'agit quoi qu'il en soit d'excellents smartphones. Reste à voir quelle importance on accorde aux appareils photos... et bien sûr au budget.Vous pouvez retrouver tous les modèles d'iPhone sur l'Apple Store en ligne ainsi que les revendeurs comme Amazon Rue du Commerce ou CDiscount . Vous pouvez également retrouver toutes les gammes sur notre comparateur de prix afin de ne rien rater aux promos des différents revendeurs.