Apple aurait fortement réduit la production de l'iPhone 14 Plus

En réponses aux présumées mauvaises ventes de l'iPhone 14 Plus, Apple aurait fortement réduit les commandes de ce modèle auprès de ses sous-traitants, selon les sources de DigiTimes . Le réajustement serait de l'ordre de -40%, et la capacité de production serait réallouée à la production des modèles Pro qui, à l'inverse, rencontreraient une demande un peu plus désireuse que prévu.Apple produirait 10 millions d'unités d'iPhone 14 Plus en 2022, pour un total situé entre 85 et 90 millions pour l'ensemble de la gamme d'iPhone 14 : il représenterait donc entre 11% et 12% des ventes de la nouvelle gamme. Selon The Information , l'iPhone 15 Plus serait bien prévu pour l'année prochaine mais son développement aurait évidemment commencé avant la commercialisation de l'iPhone 14 Plus — c'est le même scénario que pour l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini ces deux dernières années. Reste à voir comment Apple gérera le positionnement tarifaire de l'iPhone 14 Plus et de l'iPhone 15 Plus en septembre prochain, et si un réajustement des prix suffira à rendre ces modèles plus populaires.