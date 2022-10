Une version de macOS 14 spécifiquement dédiée à... l'iPad ?

La fusion de macOS et d'iPadOS, c'est un vieux serpent de mer. Apple dément régulièrement avoir ce projet, mais le rapprochement entre les deux plateformes logicielles est de plus en plus évident, la fonctionnalité Stage Manager commune à macOS et iPadOS étant le dernier exemple en date.C'est dans ce contexte que le fuiteur Majin Bu affirme qu'Apple testerait une version « simplifiée » de macOS pour iPad. macOS 14 aurait pour nom de code « Mendocino » et il serait compatible avec les iPad équipés de la puce M2. L'interface du système serait à peu près 25% plus grosse afin de pouvoir être utilisée au doigt. Seules les applications optimisées pour iPad pourraient être ouvertes.On n'en sait pas plus pour le moment. Majin Bu explique que sa source est la même que celle qui lui avait parlé des fenêtres flottantes d'iPadOS 16 , qu'il avait été le premier à évoquer en mars dernier trois mois avant la présentation de Stage Manager. La présentation de macOS 14 et d'iPadOS 17 est attendue pour la WWDC 2023 en juin prochain ; en attendant, cette rumeur reste à prendre avec le plus grand recul.