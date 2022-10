Le Mac Pro Apple Silicon devrait attendre le printemps

Il n'y aura finalement pas d'Apple Event pour fêter les deux ans du projet Apple Silicon : le développement du Mac Pro serait trop en retard pour une présentation cet automne, selon Mark Gurman sur Bloomberg . Les futurs modèles en test dans les laboratoires de Cupertino seraient équipés de versions préliminaires de macOS 13.3. Alors que macOS 13.0 sortira ce soir , la version 13.3 de macOS Ventura n'est pas attendue avant le printemps prochain — pour Monterey, macOS 12.3 était sorti le 14 mars

Le Mac Pro Intel actuel

Mark Gurman réaffirme qu'il y aurait deux déclinaisons de ce nouveau Mac Pro : l'un avec la puce M2 Ultra, et l'autre avec une puce deux fois mieux dotée qu'il surnomme M2 Extreme. Il révise à la hausse les intentions d'Apple sur le front des coeurs graphiques : le Mac Pro avec puce M2 Extreme aurait 48 coeurs de CPU et 152 coeurs de GPU (il tablait initialement sur 128 coeurs de GPU). Il y aurait également jusqu'à 256 Go de RAM.