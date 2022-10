En visite à Austin, Tim Cook tease sur l'avenir d'Apple Silicon

Faut-il voir dans cette photo publiée par Tim Cook sur Twitter ce week-end un indice quant aux prochains Macs à basculer sur l'architecture Apple Silicon ? En visite à Austin, dans l'État du Texas, le patron d'Apple a pu rendre visite à certaines de ses équipes. Rien n'est jamais laissé au hasard dans les clichés postés par Tim Cook. Or, trois Macs bien spécifiques ont été disposés sur le plan de travail de l'image ci-dessous : un Mac mini avec puce Intel et un iMac Pro (tous les deux reconnaissables à leur coloris gris sidéral) ainsi qu'un Mac Pro de seconde génération.Ce sont trois Macs dont on attend encore un équivalent dans la gamme Apple Silicon, et il est donc tentant de voir ici la confirmation que leurs successeurs sont bien en préparation. Pour le Mac Pro, ce devrait être pour le printemps prochain avec les puces M2 Ultra et M2 Extreme. Pour le Mac mini, la version M2 est attendue de pied ferme et une déclinaison M2 Pro serait également dans les tuyaux pour remplacer l'ancien modèle haut de gamme resté sur Intel. Et pour l'iMac Pro, le développement d'un nouveau grand modèle serait en cours mais il embarquerait des puces de la génération M3 et il ne faudrait ainsi pas s'attendre à une sortie avant la toute fin d'année 2023 au plus tôt.