On a échappé à l'iPad SE en plastique

Apple aurait envisagé de créer un nouveau modèle d'iPad à bas coût dont l'arrière du châssis serait en plastique, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . L'idée aurait été de pouvoir proposer un modèle d'iPad livré avec un clavier, lui aussi en plastique, avec un ticket d'entrée inférieur à 500 dollars. Un tel duo aurait été parfaitement taillé pour le monde de l'éducation, et plus globalement pour concurrencer les Chromebooks de Google. Sans que l'on sache jusqu'où Apple a poussé la réflexion, le projet aurait finalement été abandonné.

L'iPad 10

La semaine dernière, Apple a présenté l'iPad 10 qui offre une intéressante refonte mais qui s'accompagne d'un tarif en nette hausse. L'augmentation des prix est nettement plus marquée en Europe où l'iPad 10 est vendu à partir de 589 €, contre 449 dollars (hors taxes) aux États-Unis, mais le prix de ce modèle a en tout cas été jugé suffisamment élevé pour que l'iPad 9 soit maintenu au catalogue, à 439 € en France ou 329 dollars aux États-Unis.La question d'un éventuel iPad SE risque de se poser à nouveau si Apple n'est pas en mesure d'abaisser suffisamment le prix de l'iPad 10, d'ici un an ou deux, pour retrouver le prix d'appel occupé par l'iPad 9 aujourd'hui. Au passage, Apple ferait bien de se poser la question de la pertinence d'une gamme aussi large : il devient difficile de s'y retrouver entre tous ces modèles ! Un éventuel iPad SE pourrait donner un peu plus de liberté technique et tarifaire à l'iPad classique, et permettre de supprimer l'iPad Air.