Europe : la loi sur l'USB-C définitivement adoptée

Il n'y avait plus vraiment de suspense depuis le vote du Parlement européen le 4 octobre dernier, mais cette dernière étape n'en est pas moins historique : le Conseil européen vient d'approuver la directive sur la standardisation des connecteurs de recharge de nombreux appareils électroniques. Le texte va donc pouvoir être publié au Journal officiel de l'Union européenne, et il entrera en vigueur 24 mois plus tard, c'est à dire en fin d'année 2024.Les nouvelles règles vont rendre obligatoire la présence d'un port de recharge de type USB-C sur les téléphones portables, les tablettes et les liseuses, les appareils photos numériques et les consoles de jeux vidéo, les casques d'écoute, écouteurs intra-auriculaires et haut-parleurs portatifs, les souris et claviers sans fil et les systèmes de navigation portables, si les produits en question se rechargent par câble. Les ordinateurs portables seront également concernés en 2026, sauf s'ils nécessitent une alimentation supérieure à 100 W.Concrètement, cela signifie qu'Apple va devoir abandonner son connecteur propriétaire Lightning. Cela concernera en premier lieu l'iPhone, et il se murmure que l'iPhone 15 serait concerné dès l'année prochaine. Apple devra également faire évoluer le boîtier de recharge des AirPods, le clavier Magic Keyboard, la souris Magic Mouse et le Magic Trackpad ainsi que la batterie MagSafe. La télécommande Siri Remote de l'Apple TV a fait sa transition la semaine dernière, tout comme l'iPad 10 qui achève la transition du côté des iPad à l'exception de l'iPad 9 qui a été maintenu au catalogue mais qui est voué à disparaître d'ici un ou deux ans.