Les prix d'Apple Music, Apple TV+ et Apple One augmentent

Apple n'augmente pas que les prix de ses produits : il y a également ses services ! Cette fois, il ne s'agit pas d'une adaptation au cours de l'euro mais bien d'une augmentation généralisée : les prix d'Apple Music, Apple TV+ et de la formule Apple One augmentent partout dans le monde aujourd'hui. Dans une déclaration à 9To5Mac , Apple évoque des coûts en hausse pour les licences d'Apple Music, et une volonté d'augmenter la rétribution des artistes. Pour Apple TV+, le tarif initial de 4,99 €et le nouveau prix reflète donc la montée en puissance du service.Pour Apple Music, l'abonnement individuel est passé de 9,99 € à 10,99 € par mois et la formule familiale de 14,99 € à 16,99 € par mois. Pour Apple TV+, l'abonnement est passé de 4,99 € à 6,99 € par mois. Et pour Apple One, la formule individuelle est passée de 14,95 € à 16,95 € par mois, la formule familiale de 19,95 € à 22,95 € par mois, et la formule Premium de 28,95 € à 31,95 € par mois.