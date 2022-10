iOS 16.1 est disponible pour tous

Un mois et demi après la sortie d'iOS 16 puis de quelques correctifs , ce soir sort iOS 16.1 qui apporte encore son lot de corrections de bugs mais aussi de nouvelles fonctionnalités. Cette mise à jour apporte notamment la prise en charge de la photothèque partagée iCloud, dont le lancement avait été retardé pour coïncider avec la sortie de macOS Ventura et d'iPadOS 16. Il y a également la prise en charge des Activités en direct pour les applications tierces sur la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro, la prise en charge d'Apple Fitness+ sans nécessiter d'Apple Watch, la prise en charge du standard de domotique Matter, ou encore le partage de clés dans l'app Cartes.Comme toujours, vous pouvez installer iOS 16.1 en vous rendant dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si vous avez un iPad, notez que c'est bien cette version 16.1 qui est directement proposée pour mettre à niveau votre tablette sur iPadOS 16 : la mise à jour comprend à la fois les nouveautés d'iOS 16 et les améliorations de la version 16.1.