Avec six semaines de retard sur iOS 16 , iPadOS 16 est enfin disponible au téléchargement pour les utilisateurs d'iPad. La mise à jour comprend les nouveautés d'iOS 16 que l'on connaît déjà sur l'iPhone depuis quelques semaines, et il y a plusieurs évolutions supplémentaires spécifiques aux tablettes d'Apple comme la fonctionnalité de fenêtrage Stage Manager et l'application Météo qui était réservée à l'iPhone jusqu'ici.Cette première version d'iPadOS 16 est directement numérotée 16.1 pour accompagner les petites évolutions d'iOS 16.1 qui est également lancé ce soir . Pour pouvoir installer iPadOS 16, vous avez besoin d'un iPad Pro (tous modèles), d'un iPad Air (3è génération et ultérieur), d'un iPad (5è génération et ultérieur) ou d'un iPad mini (5è génération et ultérieur). Vous pouvez lancer la mise à jour dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle.