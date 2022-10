macOS Ventura est enfin disponible !

Avec macOS Ventura, faites tout mieux que jamais sur votre Mac grâce aux améliorations apportées aux apps que vous utilisez quotidiennement, comme Mail, Messages et Safari. Utilisez votre iPhone comme webcam grâce à la fonctionnalité Continuité de l'appareil photo. Découvrez un tout nouveau moyen d'organiser automatiquement vos fenêtres avec Stage Manager. Et bénéficiez des dernières fonctionnalités de sécurité et de protection de la vie privée pour votre Mac.



Mail

• Gérez encore plus facilement vos e-mails grâce à Annuler l'envoi, Envoi programmé, Rappel et Suivi.

• Obtenez des résultats de recherche plus précis et complets, ainsi que des suggestions pendant la saisie de votre recherche.



Spotlight

• Obtenez facilement un aperçu d'un fichier en le sélectionnant et en appuyant sur la barre d'espace grâce à Coup d'œil.

• Recherchez des images sur le Web ainsi que dans Photos, Messages, Notes et le Finder.

• Profitez de résultats détaillés pour les musiciens, les films, les entreprises, le sport et plus encore.



Safari et clés d'identification

• Les groupes d'onglets partagés permettent de partager un ensemble d'onglets avec d'autres personnes et de voir instantanément les modifications apportées.

• Les clés d'identification offrent une méthode de connexion plus sûre et plus simple que les mots de passe.



Messages

• Modifiez un message, annulez un envoi et marquez un message reçu comme non lu.

• Partagez des films, de la musique et plus encore tout en échangeant des messages avec vos amis grâce à SharePlay.

• Invitez des personnes à collaborer sur un fichier via Messages et recevez des alertes d'activité dans la conversation.



Photos

• La photothèque partagée iCloud simplifie le partage de photos et de vidéos avec un maximum de 5 membres de votre famille dans une photothèque distincte parfaitement intégrée à Photos.



Stage Manager

• Stage Manager organise automatiquement vos apps et fenêtres, en plaçant l'app active au centre et les autres apps ouvertes à gauche de l'écran.

• Changez facilement d'app en cliquant sur une app ouverte à gauche de l'écran.

• Créez des groupes d'apps au sein de Stage Manager.

• Accédez rapidement au bureau pour faire glisser facilement des fichiers dans les apps ouvertes dans Stage Manager.



FaceTime

• Transférez facilement des appels FaceTime entre votre Mac et votre iPhone ou iPad grâce à Handoff dans FaceTime.



Continuité de l'appareil photo

• La fonctionnalité Continuité de l'appareil photo vous permet d'utiliser un iPhone comme webcam en approchant l'iPhone du Mac et en le plaçant dans un support (iPhone XR et ultérieurs).

• Profitez d'effets vidéo et d'éclairage comme le mode Portrait (iPhone XR et ultérieurs), Cadre centré (iPhone 11 et ultérieurs) et Éclairage de studio (iPhone 11 et ultérieurs).

• Desk View utilise l'appareil photo ultra grand angle de l'iPhone pour montrer ce qu'il y a sur votre bureau pendant une visioconférence (iPhone 11 et ultérieurs).



Cette mise à jour apporte d'autres fonctionnalités et améliorations :

• L'app Horloge pour Mac propose des horloges mondiales, des minuteurs et des alarmes pour plus de continuité entre vos appareils Apple.

• Désormais disponible sur Mac : l'app Météo est optimisée pour l'écran plus grand et propose des animations immersives, des prévisions heure par heure et des cartes météo détaillées.

• Détachez le sujet d'une image de son arrière-plan pour l'isoler, de manière à le copier et le coller dans des apps telles que Mail et Messages.

• Les filtres de concentration masquent le contenu risquant de vous distraire dans des apps telles que Calendrier, Mail, Messages, Safari et certaines apps tierces

• L'app Préférences Système a été entièrement repensée et renommée Réglages Système.

• Les mises à jour de sécurité urgentes permettent d'appliquer plus rapidement à macOS les améliorations liées à la sécurité.

La version finale de macOS 13.0 Ventura est enfin disponible pour le grand public, près de cinq mois après sa présentation à la WWDC. Les utilisateurs éligibles peuvent donc télécharger le nouveau système dès ce soir et profiter de ses multiples nouveautés comme Stage Manager, la fonctionnalité Handoff pour FaceTime, Continuité sur l'appareil photo pour utiliser l'iPhone en tant que webcam pour le Mac, la photothèque partagée iCloud, les fonctionnalités de modification de messages ou d'annulation d'envoi pour iMessage et Mail, les applications Horloge et Météo, et de nombreuses autres évolutions ici et là.Pour pouvoir installer macOS Ventura, vous devez disposer d'un Mac assez récent. macOS 13 requiert en effet un iMac de 2017 ou plus récent, un iMac Pro de 2017, un MacBook Air de 2018 ou plus récent, un MacBook Pro de 2017 ou plus récent, un Mac Pro de 2019 ou plus récent, un Mac mini de 2018 ou plus récent ou un MacBook de 2017 ou plus récent.Bien qu'il soit tentant de se lancer sans attendre, nous vous conseillons de patienter un peu avant d'installer macOS Ventura sur votre Mac, surtout si vous avez une utilisation professionnelle de celui-ci : les peintures sont encore fraîches, tous les bugs n'ont pas forcément été détectés et corrigés, et il est plus prudent d'attendre l'arrivée de macOS 13.1 voire de macOS 13.2 pour mettre à niveau le Mac en toute sécurité. À défaut, n'oubliez pas de réaliser une sauvegarde de vos données. Si vous souhaitez télécharger macOS Ventura, rendez-vous dans les Préférences Système > Mise à jour de logiciels.Voici la liste des principales nouveautés communiquée par Apple :