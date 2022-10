Apple Watch : watchOS 9.1 est disponible

Dans la foulée de la sortie d'iOS 16.1 , une petite mise à jour est également disponible pour l'Apple Watch. watchOS 9.1 est de sortie ce soir pour apporter à son tour la prise en charge du standard de domotique Matter, corriger quelques bugs et mettre en place deux nouveautés : la possibilité de télécharger de la musique via une connexion Wi-Fi ou cellulaire sans que l'Apple Watch soit en charge, et une prolongation de l'autonomie sur les Apple Watch Series 8, SE (2è génération) et Ultra lors des exercices de marche et de course en plein air ainsi que des randonnées grâce à la possibilité de limiter l'activité GPS et les relevés de fréquence cardiaque.Comme d'habitude, vous pouvez déclencher l'installation de watchOS 9.1 via l'application Apple Watch de votre iPhone. Rappelons que pour lancer la mise à jour, la montre doit disposer d'au moins 50% de batterie et être placée sur son chargeur à proximité de l'iPhone.