De la RAM plus rapide sur les MacBook Pro avec puce M2 Pro ?

La mémoire vive embarquée dans les futurs modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M2 Pro et M2 Max pourrait être plus rapide, selon une source du site MacRumors qui a déjà eu de bonnes informations par le passé. Les modèles actuels sont équipés de mémoire LPDDR5 fournie par Samsung, avec des débits de 200 Go/s sur la puce M1 Pro et de 400 Go/s sur la puce M1 Max. Si Apple venait assez logiquement à basculer sur de la mémoire LPDDR5X, les débits augmenteraient passeraient à 300 Go/s sur la puce M2 Pro et à 600 Go/s sur la puce M2 Max. Autre évolution intéressante, cela s'accompagnerait d'une baisse de 20% de la consommation électrique.

Visuel par MacRumors

La révision des MacBook Pro 14 et 16 pouces est attendue prochainement : il a beaucoup été question d'un lancement par voie de communiqué de presse dans le courant du mois de novembre . La mise à jour serait particulièrement mineure : en dehors des nouvelles puces, on ne s'attend pas au moindre changement de design et Apple devrait se contenter de mettre à jour certains composants. À ne pas perdre de vue, l'arrivée de nouveaux modèles pourrait s'accompagner d'une hausse des tarifs en France pour s'adapter au cours défavorable de l'euro.