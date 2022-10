Une petite mise à jour pour Pages, Numbers et Keynote

Pages 12.2

• Une toute nouvelle vue des activités affiche les modifications récentes apportées aux documents collaboratifs, y compris lorsque des personnes les rejoignent, commentent ou modifient ;

• Recevez des notifications lorsque d'autres personnes rejoignent vos documents partagés ou les modifient ;

• Partagez un document dans Messages pour commencer immédiatement à collaborer avec votre équipe et afficher les mises à jour directement dans la conversation Messages (requiert macOS 13) ;

• Envoyez un message ou lancez un appel FaceTime directement depuis un document collaboratif (requiert macOS 13) ;

• Vous pouvez maintenant utiliser le menu Fichier pour gérer votre document partagé ou en envoyer une copie ;

• Le nouveau modèle « Disposition vide » vous permet de créer facilement des documents dans lesquels vous pouvez librement modifier la disposition du texte et des images ;

• Une nouvelle option vous permet de supprimer automatiquement l'arrière-plan d'une image pour isoler son sujet (requiert macOS 13).



Numbers 12.2

• Une toute nouvelle vue des activités affiche les modifications récentes apportées aux feuilles de calcul collaboratives, y compris lorsque des personnes les rejoignent, commentent ou modifient ;

• Recevez des notifications lorsque d'autres personnes rejoignent vos feuilles de calcul partagées ou les modifient ;

• Partagez une feuille de calcul dans Messages pour commencer immédiatement à collaborer avec votre équipe et afficher les mises à jour directement dans la conversation Messages (requiert macOS 13) ;

• Envoyez un message ou lancez un appel FaceTime directement depuis une feuille de calcul collaborative (requiert macOS 13) ;

• Vous pouvez maintenant utiliser le menu Fichier pour gérer votre feuille de calcul partagée ou en envoyer une copie ;

• Comparez des valeurs et associez du texte avec de nouvelles fonctions, dont BITET, BITOU, BITOUEXCLUSIF, BITDECALG, BITDECALD, NO.SEMAINE.ISO, CONCAT, JOINDRE.TEXTE et PERMUTATION ;

• Une nouvelle option vous permet de supprimer automatiquement l'arrière-plan d'une image pour isoler son sujet (requiert macOS 13).



Keynote 12.2

• Une toute nouvelle vue des activités affiche les modifications récentes apportées aux présentations collaboratives, y compris lorsque des personnes les rejoignent, commentent ou modifient ;

• Recevez des notifications lorsque d'autres personnes rejoignent vos présentations partagées ou les modifient ;

• Partagez une présentation dans Messages pour commencer immédiatement à collaborer avec votre équipe et afficher les mises à jour directement dans la conversation Messages (requiert macOS 13);

• Envoyez un message ou lancez un appel FaceTime directement depuis une présentation collaborative (requiert macOS 13) ;

• Vous pouvez maintenant utiliser le menu Fichier pour gérer votre présentation partagée ou en envoyer une copie ;

• Une nouvelle option vous permet de supprimer automatiquement l'arrière-plan d'une image pour isoler son sujet (requiert macOS 13) ;

• Supprimez ou replacez l'arrière-plan des vidéos en direct pour obtenir un effet dramatique.

Après la sortie de macOS Ventura et d'iPadOS 16 hier soir, Apple a ce soir de petites évolutions à apporter à sa suite bureautique iWork avec Pages, Numbers et Keynote qui passent en version 12.2 et adoptent quelques nouveautés, dont certaines qui sont dépendantes des nouveaux systèmes d'Apple. Ces mises à jour sont proposées à la fois sur macOS et sur le couple iOS et iPadOS.Voici les nouveautés communiquées par Apple en ce qui concerne les versions Mac :Comme toujours, vous pouvez retrouver ces mises à jour sur l'App Store du Mac, accessible par le biais du menu Pomme. Sur iOS ou iPadOS, rendez-vous sur l'App Store puis cliquez sur votre compte en haut à droite de l'écran, puis faites défiler la page pour voir les mises à jour disponibles.