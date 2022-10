iPadOS 16.2 et macOS 13.1 apporteront l'application Freeform

C'est avec les versions 16.2 d'iPadOS, 16.2 d'iOS et 13.1 de macOS Ventura que l'application Freeform fera son apparition. Les premières versions bêtas de ces futures mises à jour ont été mises en ligne par Apple hier soir, et on peut donc découvrir l'application Freeform qui avait été présentée à la WWDC en juin dernier mais dont le développement avait pris trop de retard pour une inclusion dans les premières versions finales d'iPadOS 16 et de macOS Ventura qui sont sorties cette semaine.L'application Freeform est un tableau blanc sur lequel est possible d'écrire ou de coller toutes sortes d'éléments : des notes et des dessins, des fichiers, des URL, des documents, de l'audio et des vidéos... C'est un outil qu'il est possible d'utiliser seul ou en groupe par le biais d'iCloud. La sortie des versions finales d'iPadOS 16.2, d'iOS 16.2 et de macOS Ventura est attendue pour le mois de décembre.