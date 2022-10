L'iPad 10 et l'iPad Pro M2 sont disponibles chez les revendeurs

Une grosse semaine après la présentation de l'iPad 10 et de l'iPad Pro M2 , c'est aujourd'hui que sortent officiellement ces nouveaux modèles. Les Apple Stores ont reçu leurs premières livraisons et offrent la possibilité de tester des exemplaires de démonstration en boutique. Il y a d'ailleurs du stock disponible immédiatement : il suffit de réserver son exemplaire sur l'Apple Store en ligne et d'opter pour un retrait en magasin. Cela permet de gagner du temps par rapport aux expéditions qui affichent actuellement jusqu'à deux semaines d'attente. Attention, le stock est bien sûr variable selon les magasins.C'est aussi le grand jour pour la sortie de ces nouveaux modèles chez les revendeurs : vous pouvez notamment retrouver l'iPad 10 chez Amazon Darty et Boulanger . Vous pouvez également retrouver l'iPad Pro M2 chez Amazon Darty et Boulanger . Et bien sûr, tout ce petit monde est déjà référencé sur notre comparateur de prix . Tous les revendeurs sont pour le moment au même tarif qu'Apple, mais cela évoluera dans les prochains mois.