USB-C : Apple va bien se conformer à la nouvelle loi européenne

Cela va de soi, mais c'est quand même rassurant de l'entendre au moins une fois de la bouche d'un des plus hauts responsables d'Apple : oui, Apple va bien se conformer à la nouvelle réglementation européenne qui imposera la présence d'un port de charge USB-C sur les smartphones à partir de la fin d'année 2024. Ce sont Craig Federighi et Greg Joswiak, respectivement vice-président senior de l'ingénierie logicielle et vice-président sénior du marketing, qui l'ont confirmé à Joanna Stern sur la scène de l'événement Tech Live du Wall Street Journal :, a confirméqui a bien tenu à faire comprendre que cela n'était pas de gaieté de coeur.

Joanna Stern, Craig Federighi et Greg Joswiak

Apple’s Craig Federighi and Greg Joswiak (@gregjoz) join @JoannaStern at #WSJTechLive to discuss products, privacy and power at the tech giant https://t.co/fNo2JGwMB4 https://t.co/aGrTlZrUo4 — The Wall Street Journal (@WSJ) October 26, 2022

Greg Joswiak a voulu rappeler que le connecteur Lightning a été créé tandis que c'était le port Micro-USB que les législateurs voulaient imposer aux fabricants. Le connecteur Lightning remonte en effet à 2012, alors que l'USB-C n'a été finalisé que deux ans plus tard. Il estime que la solution proposée depuis par Apple, qui consiste à vendre des chargeurs à la norme USB-C puis laisser aux clients le choix d'opter pour le câble qu'ils souhaitent, est la plus pertinente dans un écosystème où les clients d'Apple sont déjà équipés d'accessoires dont le connecteur est au format Lightning : cela permet à la fois d'avoir un chargeur unique et de faire perdurer un écosystème antérieur à celui-ci.Greg Joswiak a bien râlé, mais il n'a pas donné la moindre information sur la transition à venir., a tenté de demander Joanna Stern :, a souri Greg Joswiak. Les rumeurs envisagent en tout cas une transition qui serait bien mondiale dès l'année prochaine avec l'iPhone 15