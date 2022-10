Le MacBook Air M2 arrive sur le Refurb Store

Le MacBook Air avec puce M2 a fait sa toute première apparition sur le Refurb Store cette nuit. Il y avait deux modèles, dans le coloris Minuit, avec la configuration de 256 Go à 1 349 € au lieu de 1 499 € et la configuration de 512 Go à 1 659 € au lieu de 1 849 €. Il n'ont pas été disponibles longtemps, mais le top départ est maintenant donné pour les MacBook Air M2 reconditionnés et on devrait les voir revenir régulièrement.La remise sur ces modèles n'est que 10%, comme souvent sur les récents Macs équipés d'une puce Apple Silicon. Récemment, Apple a augmenté la remise appliquée sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces, qui est repassée au taux historique de 15%. On ne sait pas si c'est une mesure qui a été prise pour mieux écouler des stocks trop importants, ou s'il y aura désormais deux taux en fonction de l'ancienneté de la machine concernée.