tvOS 16.2 va reconnaître la voix de ses utilisateurs

Actuellement en version bêta, tvOS 16.2 va apporter une nouvelle fonctionnalité à Siri : la capacité de reconnaître la voix des différents utilisateurs de la maison. Cela suit les nouveautés de tvOS 16.1 qui apportait une interface plus compacte à Siri et la prise en charge de « Dis Siri » sur les AirPods. Avec tvOS 16.2, Siri va donc savoir à qui il parle (dans la limite de six utilisateurs), changer automatiquement de profil et adapter les résultats et suggestions en fonction.

Capture par Sigmund Judge

La fonctionnalité, qui nécessite une validation par le biais d'un iPhone ou d'un iPad, importe le profil de voix déjà établi sur l'appareil en question. Une fois la reconnaissance de voix activée, Apple indique que tout appareil compatible connecté sur le même réseau en bénéficiera. La sortie de tvOS 16.2 est attendue dans le courant du mois de décembre.