Un iPad Pro de 16 pouces en préparation pour 2023 ?

Apple aurait dans ses cartons de nouvelles diagonales d'iPad Pro. Selon les sources de The Information , un gigantesque modèle de 16 pouces serait en préparation pour une commercialisation au quatrième trimestre de 2023. En juin dernier, l'analyste Ross Young affirmait qu'un modèle de 14,1 pouces était dans les tuyaux. On ne sait pas si ces deux indiscrétions sont contradictoires ou simplement complémentaires. Aujourd'hui, l'iPad Pro est décliné en deux diagonales de 11 et 12,9 pouces.Ce n'est pas la première fois qu'on prête à Apple l'intention de proposer des modèles d'iPad dotés d'écrans plus grands. L'arrivée d'écrans OLED devrait permettre de le faire tout en conservant un poids acceptable. Reste à voir jusqu'où Apple ira dans sa volonté de rapprocher l'iPad du Mac : il y a déjà des rumeurs de version allégée de macOS pour iPad , mais on ne sait trop quel crédit accorder à ce bruit de couloir à ce stade.