Apple va revoir l'interface d'iCloud.com

Apple s'apprête à lancer une refonte complète de l'interface de la page d'accueil d'iCloud.com, trois ans après la précédente évolution qui était bien plus modeste. On peut découvrir la future interface, actuellement en phase de test, à l'adresse beta.icloud.com . Elle abandonne la présentation à base d'icônes pour proposer des widgets interactifs. Ces widgets peuvent être déplacés, supprimés, et ils sont disponibles en deux tailles différentes. Un des widgets permet de retrouver les différentes icônes menant directement aux applications. Le fond d'écran n'est en revanche pas personnalisable.Voici pour mémoire l'interface actuelle d'iCloud.com, qui se contente d'afficher les différentes icônes d'applications sur fond blanc :Apple affiche un petit bandeau sur iCloud.com pour inviter tous les utilisateurs à tester la nouvelle interface et donner leur avis. La date de lancement de cette refonte n'est pas précisée.