Q4 2022 : les résultats d'Apple ne connaissent pas la crise

Apple a hier soir annoncé ses résultats financiers pour le compte de son quatrième trimestre fiscal de 2022, qui comprend les mois de juillet, août et septembre. Dans le contexte compliqué que l'on connaît, les chiffres annoncés sont plutôt bons avec une hausse du chiffre d'affaires à 90,15 milliards de dollars, contre 83,36 milliards pour le trimestre équivalent de l'année dernière (+8,14%) et une hausse du bénéfice à 20,72 milliards de dollars, contre 20,55 milliards l'année dernière (+0,83%).Les ventes d'iPhone enregistrent une jolie hausse à 42,62 milliards de dollars, contre 38,87 milliards l'année passée (+9,67%). À noter toutefois que le lancement de l'iPhone 14 s'est fait avec une semaine d'avance par rapport à l'iPhone 13 l'année dernière, ce qui a joué positivement... mais qu'Apple peine à suivre la demande de l'iPhone 14 Pro, ce qui a joué négativement. Tim Cook a confirmé que la situation était toujours tendue sur les lignes de production et qu'Apple faisait tout son possible pour augmenter la cadence.Le Mac explose avec 11,51 milliards de dollars, contre 9,18 milliards il y a un an (+25,4%) ; la présentation du MacBook Air M2 en juin a sans doute beaucoup joué. Faute de nouveautés au trimestre dernier, les ventes d'iPad sont en revanche décevantes à 7,17 milliards de dollars, contre 8,25 milliards l'année dernière (-13%). Les autres produits (AirPods, Apple Watch, Beats, Apple TV, HomePod, etc.) continuent de progresser solidement à 9,65 milliards de dollars, contre 8,79 milliards l'année dernière (+9,85%), tout comme les services à 19,19 milliards de dollars contre 18,28 milliards l'année dernière (+5%). Apple affirme avoir désormais 900 millions d'abonnés à au moins un de ses services.L'iPhone continue de représenter à lui tout seul la quasi moitié du chiffre d'affaires d'Apple, alors que les services s'installent durablement comme la deuxième source de revenus de l'entreprise. Le Mac, qui était passé sous la barre des 10% le trimestre dernier, reprend du poil de la bête. Luca Maestri, financier en chef d'Apple, a cependant prévenu qu'il fallait s'attendre à de mauvais chiffres du côté du Mac au trimestre prochain car il seront comparés à la période de lancement des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M1 Pro et M1 Max en octobre 2021, sans équivalent cette année., a déclaré Tim Cook, CEO d'Apple.Apple va maintenant attaquer son plus gros trimestre, celui des fêtes de fin d'année. Apple n'a pas souhaité faire de prévisions pour ses prochains chiffres, mais a tout de même prévenu qu'elle s'attendait àaprès un Noël 2021 qui avait été particulièrement exceptionnel