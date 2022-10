iOS 15.7.1 corrige de nombreuses failles

Apple a hier soir sorti iOS 15.7.1 et iPadOS 15.7.1, un mois et demi après le lancement d'iOS 15.7 , pour apporter des correctifs de sécurité aux utilisateurs qui ne sont pas passés à iOS 16 et iPadOS 16.1, soit par prudence soit par incompatibilité de leur appareil. Cette mise à jour corrige pas moins de 17 failles un peu partout dans le système — vous pouvez découvrir le détail de chacune sur le site d'Apple Si vous disposez d'un iPhone ou d'un iPad sous iOS 15 ou iPadOS 15, l'installation de cette mise à jour n'apporte pas de nouveautés visibles mais elle est donc vivement conseillée pour des questions de sécurité. Pour la télécharger, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.