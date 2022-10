Le port USB-C de l'iPad 10 limité aux débits de l'USB 2.0

L'iPad 10 a peut-être abandonné le connecteur Lightning pour se doter d'un port standard USB-C, mais ce n'est pas pour autant qu'Apple lui a intégré les composants nécessaires à la prise en charge des débits des normes les plus récentes. Comme l'a démontré le youtubeur Max Tech , dont la conclusion a été confirmée par The Verge , le port USB-C de l'iPad 10 est limité aux débits de l'USB 2.0, c'est à dire à un maximum théorique de 480 Mbit/s : Max Tech a mesuré un transfert à 41,25 Mo/s, alors que la mémoire flash de l'iPad 10 est capable de débits près de sept fois plus rapides, à 278 Mo/s.

À titre de comparaison, l'iPad mini atteint 5 Gbit/s et l'iPad Air monte à 10 Gbit/s, tandis que les iPad Pro qui disposent d'un connecteur compatible Thunderbolt 3 peuvent gérer jusqu'à 40 Gbit/s. De nombreux utilisateurs de ce type d'iPad d'entrée de gamme privilégient le Wi-Fi (AirDrop) pour les transferts de données et n'utilisent le connecteur que pour la recharge, mais c'est donc une importante limitation à connaître pour les utilisateurs qui comptent réaliser régulièrement de gros transferts de manière filaire.