La fin des boutons mécaniques sur l'iPhone 15 Pro ?

Il n'y aurait plus de boutons mécaniques sur les deux modèles d'iPhone 15 Pro l'année prochaine, selon les sources de l'analyste Ming-Chi Kuo au sein de l'industrie. Les boutons de volume et d'allumage du téléphone seraient toujours présents, mais ils resteraient parfaitement immobiles : ce sont deux nouveaux Taptic Engines, situés de chaque côté de l'iPhone 15 Pro, qui simuleraient la sensation de clic grâce à une petite vibration. C'est le même principe qui avait été mis en place par Apple sur l'iPhone 7 en 2016 avec un bouton d'accueil capacitif et le premier Taptic Engine, ou encore sur le trackpad des MacBook en 2015.

Les boutons de l'iPhone 14 Pro

Un tel changement améliorerait la fiabilité des boutons et ainsi que celle de l'étanchéité du boîtier. Cela impliquerait en revanche une hausse des coûts, avec trois Taptic Engines au lieu d'un seul (pour le plus grand bonheur de Luxshare ICT et AAC Technologies, fournisseurs de ces moteurs), et la technologie capacitive pourrait surtout empêcher d'utiliser les boutons avec des gants ou les doigts mouillés.