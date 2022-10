iPad : un conflit entre la caméra horizontale et l'Apple Pencil 2 ?

Pourquoi l'iPad 10 n'est-il compatible qu'avec l'Apple Pencil de première génération ? Ce stylet fonctionne avec le connecteur Lightning et ne peut pas être rechargé par l'iPad sans adaptateur. La compatibilité avec l'Apple Pencil 2, qui se recharge par induction sur la tranche de la tablette, aurait été beaucoup plus élégante. Oui, mais il y a un mais : selon les sources de John Gruber sur Daring Fireball , l'intégration de l'Apple Pencil 2 aurait posé un problème avec la nouvelle caméra de l'iPad 10, qui a été déplacée sur la longueur de la tablette pour une meilleure utilisation en mode paysage.Le système de recharge de l'Apple Pencil 2 entrerait en effet en conflit avec la caméra horizontale. En terme d'épaisseur, ça coince : il faut quelques millimètres pour les aimants d'alignement et le module de recharge sans fil, et la caméra, qui occupe elle aussi une certaine profondeur, ne laisse pas cette liberté. En l'état, Apple doit donc choisir entre l'un et l'autre.

Le système de recharge de l'Apple Pencil 2 sur l'iPad Pro — Schéma par TechCrunch

Apple a bien insisté sur le fait que l'iPad 10 était sa première tablette dotée d'une caméra horizontale : sous-entendu, il y en aura d'autres. Les ingénieurs de Cupertino vont donc falloir trouver une solution pour recharger l'Apple Pencil sur la tranche des tablettes tout en permettant l'intégration d'une caméra horizontale. John Gruber suggère d'utiliser une tranche de la largeur, mais l'Apple Pencil est trop grand pour certains modèles d'iPad et cela masquerait de toutes façons les haut-parleurs. L'autre tranche en longueur est également exclue, puisqu'elle poserait problème avec les étuis et les claviers. Reste la possibilité d'un connecteur décentré, mais le positionnement du stylet en charge en serait affecté... à moins qu'un futur Apple Pencil 3 aux aimants décalés ne vienne corriger le tir ?